На Сумщине спасатели оказали помощь пожилому мужчине

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что в квартире находится пожилой мужчина, который длительное время не выходит на связь. С помощью немеханизированного инструмента спасатели открыли входную дверь, и передали мужчину работникам полиции и социальным работникам.
Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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