На Сумщине спасатели оказали помощь пожилому мужчине 10 сентября в 7:47 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Металлистов в г. Конотоп.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в квартире находится пожилой мужчина, который длительное время не выходит на связь. С помощью немеханизированного инструмента спасатели открыли входную дверь, и передали мужчину работникам полиции и социальным работникам.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.