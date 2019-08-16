Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58215

На Сумщине спасатели оказали помощь пожилому мужчине

10 сентября в 7:47 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Металлистов в г. Конотоп.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в квартире находится пожилой мужчина, который длительное время не выходит на связь. С помощью немеханизированного инструмента спасатели открыли входную дверь, и передали мужчину работникам полиции и социальным работникам.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Конотоп Спасатели

По тематике

Вчера 15:54

В Сумах спасатели оказали помощь пожилой женщине

9 сентября в 19:46 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Прокофьева в г....

В Конотопе провели соревнования по авиамодельному спорту
Вчера 15:10

В Конотопе провели соревнования по авиамодельному спорту

5-9 сентября в Конотопе состоялись Всеукраинские открытые соревнования учащейся молодежи (юниоры) по авиамодельному спорту (радиоуправляемые модели)....

09.09.2019 11:16

В Конотопе спасатели ликвидировали пожар на территории частного сектора

8 сентября, в 22:26 к спасателям поступило сообщение, что в г. Конотоп по ул. Серафимовича горит деревянная хозяйственная постройка....

В центре Конотопа произошло жуткое ДТП: двое пострадали (фото)
08.09.2019 23:40

В центре Конотопа произошло жуткое ДТП: двое пострадали (фото)

В центре Конотопа, на перекрестке улиц Красной Калины и Александровской столкнулись авто ВАЗ 2114 и BMW на иностранном регистрации под...

На Сумщині створили унікальний туристичний об’єкт, щоб «ніколи знову»
06.09.2019 15:16

На Сумщині створили унікальний туристичний об’єкт, щоб «ніколи знову»

7 вересня на території відділу Конотопського міського краєзнавчого музею ім. О.Лазаревського «Музей авіації» відбудеться відкриття унікальної фортифікаційної споруди часів Другої...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.