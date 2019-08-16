Сумской водоканал сообщает об отключении воды

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключениb воды 10 сентября....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в с .Нижнее Песчаное....
КП «Горводоканал» сообщает об отключение воды....