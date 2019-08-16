В деле по обвинению 16-летнего сумчанина в изнасиловании слушали потерпевшую Сегодня, 11 августа, в Заречном райсуде Сум состоялось заседание по делу по обвинению Владислава Кривошея в изнасиловании.

Во время него заслушали потерпевшую. Заседания проходят в закрытом режиме. Следующее заседание назначили на 16 сентября, пишет sumy.today.

Напомним: 8 марта 2019 около 23 часов в г. Сумы девушка возвращалась с работы домой. В одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Как оказалось, им был 16-летний юноша, который учится в Сумском кадетском корпусе. позже его исключили из учебного заведения. Кроме того, он занимается панкратионом, так что шансов у девушки не было…