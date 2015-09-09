В Сумах провели Олимпийский урок для тысячи школьников 10 сентября в манеже СумГУ собралось около 1000 школьников города Сумы, для которых провели Открытый Олимпийский урок.

В программе мероприятия воспитанниками детско-юношеских спортивных школ и профессиональными спортсменами представлены показательные выступления по баскетболу, хоккею на траве, футзалу, фигурному катанию на роликовых коньках, художественной гимнастике, спортивной акробатике, панкратиону, дзюдо, боксу и каратэ. Жемчужиной стало выступление воспитанников областной детско-юношеской спортивной школы инвалидов «Инваспорт» по пара-каратэ, которые показали своим сверстникам, что спортом можно и нужно заниматься, несмотря на условности.

Ученики общеобразовательных школ города имели возможность также проявить себя и показать свою ловкость в комбинированных эстафетах. И хотя победила одна команда, награды и памятные подарки получили все, потому что каждый, кто занимается физической культурой и спортом, уже является победителем в борьбе за собственное здоровье, долголетие и цветущее будущее.

Организовали Олимпийский урок Сумское областное отделение Национального Олимпийского комитета Украины, Департамент образования и науки и управление молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации при поддержке управления образования и науки Сумского горсовета, сообщает управление молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации.