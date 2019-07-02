В Сумах половина города осталась без троллейбусов

Из-за этого остановлена работа двух тягловых пидстанций, то есть полностью остановлено движение троллейбусов по пр. Курский - Горького - Шевченко - Леваневского - Железнодорожный вокзал, сообщили в КП "Электроавтотранс".
По состоянию на 12:30 из-за вывода из строя тягловых подстанций по городу стоят 9 троллейбусов....
Об этом сообщили в КП «Электроавтотранс»....
Сегодня, 23 июля, четыре новых троллейбуса выйдут в свои первые рейсы....
С октября в Сумах возобновят выпуск троллейбусов на маршрут № 6 (Роменская - Центролит)....
Александр Лысенко снова пообещал купить десятки троллейбусов....