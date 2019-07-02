В Сумах половина города осталась без троллейбусов В результате проведения земляных работ работниками одного из коммунальных предприятий на участке ул. Леваневского - пр. Шевченко поврежден питающий кабеля 6 кВт.

Из-за этого остановлена работа двух тягловых пидстанций, то есть полностью остановлено движение троллейбусов по пр. Курский - Горького - Шевченко - Леваневского - Железнодорожный вокзал, сообщили в КП "Электроавтотранс".