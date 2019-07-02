Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54399

В Сумах половина города осталась без троллейбусов

В результате проведения земляных работ работниками одного из коммунальных предприятий на участке ул. Леваневского - пр. Шевченко поврежден питающий кабеля 6 кВт.

Из-за этого остановлена работа двух тягловых пидстанций, то есть полностью остановлено движение троллейбусов по пр. Курский - Горького - Шевченко - Леваневского - Железнодорожный вокзал, сообщили в КП "Электроавтотранс".

Общество Троллейбусы

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Сегодня 12:57

В Сумах - транспортный коллапс

По состоянию на 12:30 из-за вывода из строя тягловых подстанций по городу стоят 9 троллейбусов....

Сумские троллейбусы не могут проехать через проспект Лушпы из-за потопа (обновлено)
25.07.2019 16:02

Сумские троллейбусы не могут проехать через проспект Лушпы из-за потопа (обновлено)

Об этом сообщили в КП «Электроавтотранс»....

Сегодня новые троллейбусы вышли в первый рейс
23.07.2019 07:40

Сегодня новые троллейбусы вышли в первый рейс

Сегодня, 23 июля, четыре новых троллейбуса выйдут в свои первые рейсы....

08.07.2019 08:55

В Сумах хотят возобновить троллейбусный маршрут № 6

С октября в Сумах возобновят выпуск троллейбусов на маршрут № 6 (Роменская - Центролит)....

Новые троллейбусы показали пока только мэру Сум
02.07.2019 11:14

Новые троллейбусы показали пока только мэру Сум

Александр Лысенко снова пообещал купить десятки троллейбусов....

Новости

Ночью в Бурыни на пожаре пострадали мать с сыном
Сегодня 14:15
На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар
Сегодня 14:11
Сумчан запрошують на благодійний мистецький аукціон
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На Сумщине, ликвидируя возгорание гаража, пожарные спасли жилой дом
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Завтра пройде Сумський книжковий форум
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В Сумах - транспортный коллапс
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Сегодня 12:08
Ахтырчанину дали 6 лет за решеткой за гранату, брошенную во двор правоохранителя
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Первую очередь моста в Климентово обещают сдать 1 октября
Сегодня 12:00
В Сумах половина города осталась без троллейбусов
Сегодня 11:54
Спасатели Сумщины трижды ликвидировали возгорание хозяйственных сооружений
Сегодня 11:40
В Сумах провели Олимпийский урок для тысячи школьников
Сегодня 11:26
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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