Первую очередь моста в Климентово обещают сдать 1 октября

«Руководство Службы автомобильных дорог в Сумской области пообещало сдать первую очередь моста 1 октября, - рассказала во время инспектирования ремонтных работ временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик. - В следующем году будет отремонтировано вторую очередь этого мостового перехода».
По состоянию на 10 сентября проведены работы по сбору и монтажу металлических конструкций пролетного строения, устроено опалубки и армирующей сетки монолитной плиты. Сейчас уже начаты работы по бетонированию монолитной плиты руслового полета и устройства основания покрытия подходов к мосту.
Следующим на очереди стоят работы по устройству гидроизоляции, самого покрытия мостового перехода и установка перил. После этого начнутся демонтажные работы конструкции старого моста и сборка второй металлической строения для второй очереди строительства.
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