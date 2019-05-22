Первую очередь моста в Климентово обещают сдать 1 октября Мостовой переход на автомобильной дороге национального значения Н12 Сумы-Полтава построен в 1960 году и за 59 лет ни разу капитально не ремонтировался.

«Руководство Службы автомобильных дорог в Сумской области пообещало сдать первую очередь моста 1 октября, - рассказала во время инспектирования ремонтных работ временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик. - В следующем году будет отремонтировано вторую очередь этого мостового перехода».

По состоянию на 10 сентября проведены работы по сбору и монтажу металлических конструкций пролетного строения, устроено опалубки и армирующей сетки монолитной плиты. Сейчас уже начаты работы по бетонированию монолитной плиты руслового полета и устройства основания покрытия подходов к мосту.

Следующим на очереди стоят работы по устройству гидроизоляции, самого покрытия мостового перехода и установка перил. После этого начнутся демонтажные работы конструкции старого моста и сборка второй металлической строения для второй очереди строительства.