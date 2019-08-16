Ахтырчанину дали 6 лет за решеткой за гранату, брошенную во двор правоохранителя Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего жителя Ахтырского района, который с целью мести бросил во двор правоохранителя взрывное устройство.

«Происшествие случилось 19 мая 2018 в г. Ахтырка. Около 00.40 обвиняемый, будучи обиженным на инспектора рыбоохраны за составление на него протокола об административном правонарушении за незаконный вылов рыбы, перебросил ручную гранату РГД-5 через забор его домовладения. В результате взрыва поврежден автомобиль правоохранителя, фасад, окна и крышу жилого дома», - рассказывает руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.

В суде обвиняемый отказался давать какие-либо объяснения, однако в ходе следствия собрано достаточно доказательств его причастности к совершению инкриминируемых преступлений. Поэтому приговором Ахтырского горрайонного суда Сумской области обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 367 (умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа путем взрыва) и ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение, ношение, хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.