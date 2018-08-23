Завтра пройде Сумський книжковий форум

На відвідувачів чекають автограф-сесії, майстер-класи, презентації книг і літературних студій, бібліотек, міський фестиваль поезії «Ми – Суми», книжковий ярмарок.
Місце проведення – Конгрес-центр СумДУ (вул. Покровська, 9/1).
Початок – 14:00.
У рамках проекту департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради «Я – сумчанин» 12 вересня відбудеться ІІ Сумський книжковий...
Сумська міська рада та Департамент комунікацій та інформаційної політики запрошують сумчан та гостей міста на перший Сумський книжковий форум, який...
Всіх, хто шанує українське друковане слово запрошують 31 серпня об 11.00 у Конгрес-центр СумДУ....