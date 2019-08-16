На Сумщине, ликвидируя возгорание гаража, пожарные спасли жилой дом 10 сентября, в 14:20 к спасателям поступило сообщение, что по ул. О. Кошевого в пгт Недригайлов горит гараж.

На место происшествия выехало отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, сначала загорелись дрова, которые были сложены у одной из стен гаража, а затем огонь перекинулся на кровлю. Уже через 5 минут после вызова спасатели приступили к тушению. В любой момент огонь мог перекинуться на рядом расположенный жилой дом и хозяйственную постройку. Пожар удалось локализовать в 14:52, ликвидировать в 15:25 и не допустить дальнейшего распространения пламени.

В результате пожара повреждена кровля на площади до 10 кв. м и вещи домашнего обихода.

Окончательная причина пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 6 человек личного состава и одна единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.