На Сумщине, ликвидируя возгорание гаража, пожарные спасли жилой дом

На место происшествия выехало отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, сначала загорелись дрова, которые были сложены у одной из стен гаража, а затем огонь перекинулся на кровлю. Уже через 5 минут после вызова спасатели приступили к тушению. В любой момент огонь мог перекинуться на рядом расположенный жилой дом и хозяйственную постройку. Пожар удалось локализовать в 14:52, ликвидировать в 15:25 и не допустить дальнейшего распространения пламени.
В результате пожара повреждена кровля на площади до 10 кв. м и вещи домашнего обихода.
Окончательная причина пожара устанавливается.
Всего на месте происшествия работало 6 человек личного состава и одна единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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