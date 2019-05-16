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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:24170

Сумчан запрошують на благодійний мистецький аукціон

12 вересня у рамках Сумського книжкового форуму відбудеться благодійний мистецький аукціон на підтримку унікальної аудіобібліотеки художньої літератури.

Юні таланти з Сумської дитячої художньої школи імені М.Лисенка запропонують свої твори задля допомоги проекту Анатолія та Дарини САССІВ. Ця сімейна пара ось вже кілька років записує аудіо книжки для слабкозорих та незрячих людей.

Кожен, хто придбає дитячий малюнок, зробить внесок, аби допомогти сумчанам з особливими потребами долучитися до світу художньої книги .

Тож де, як не на книжковому форумі ви можете це зробити!

Чекаємо на вас 12 вересня о 16:00 у Конгрес-центрі СумДУ (вул. Покровська 9/1).

 
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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