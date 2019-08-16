На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар

Горели две хозяйственные постройки - летняя кухня и дровник. На место происшествия выехали добровольные пожарные команды из сел Шевченково, Береза и Слоут. Дополнительно, преодолев расстояние в 26 км, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.
Из-за несвоевременности вызова огонь быстро охватил летнюю кухню и дровник. Существовала угроза перекидывания огня на жилой дом и еще одну хозяйственную постройку. Пожар удалось локализовать в 22:35 и не допустить дальнейшего распространения пламени, в 01:25 ликвидировать.
Причина пожара устанавливается.
Всего на месте происшествия работало 5 человек личного состава и одна единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, от добровольных пожарных команд 4 работника и 3 единицы техники, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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