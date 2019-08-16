Ночью в Бурыни на пожаре пострадали мать с сыном 11 сентября в 4:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Молодежная в г. Бурынь.

О пожаре сообщил сосед. На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на вызов, пожарные установили, что в доме образовалось сильное задымление. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в помещение, обнаружили очаг горения и приступили к его ликвидации. Существовала угроза распространения пламени на весь дом.

В 4:25 пожар был локализован, пожарные не допустили его дальнейшего распространения, в 5:10 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания пострадали хозяйка дома 1969 г.р. и ее сын 1993 г.р., которые были госпитализированы в районную больницу.

Огнем повреждено диван, стены, вещи домашнего обихода, окно.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание в электросети. Как свидетельствует статистика, именно данная причина в большинстве случаев приводит к трагическим последствиям. Поэтому спасатели призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.