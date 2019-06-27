На Сумщине люди лечатся в бараках вместо недостроенной райбольницы Сегодня, 11 сентября, временно исполняющая обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирина Купрейчик совершила рабочую поездку в Великописаревскую ОТГ.

6 лет назад на территории Великописаревской ЦРБ был возведен лечебно-терапевтический корпус, проведены внутренние работы, но по бюрократическим причинам здание не используется. Пустое помещение ежегодно отапливается. Громада теряет значительные финансовые ресурсы. А люди сейчас лечатся не в современном медицинском учреждении, а в старых бараках. Условия пребывания пациентов там ужасные.

«Старые отделение больницы, которые находятся в отдельных помещениях не позволяют работникам полноценно выполнять свои обязанности, а пациентам - эффективно лечиться. Поэтому в первую очередь нужно ввести в эксплуатацию по крайней мере построенное на 99% физиотерапевтическое отделение», - предложила Ирина Купрейчик.

Строительство лечебно-терапевтического корпуса центральной районной больницы начато в 1989 году, до 2004 года строительство было законсервировано, в настоящее время объект находится в состоянии незавершенного строительства. Это - 5-этажный терапевтический корпус и физиотерапевтическое отделение с пищеблоком, соединенные между собой подземным переходом.