Сумські школярі збиратимуть кошти для онкохворих

Дадуть його учні школи № 12 в Палаці культури АТ «Сумське НВО».

Усі кошти, виручені від концерту, спрямують на лікування онкохворих.

Охочі відвідати захід і допомогти тим, хто так цього потребує, мають придбати квиток вартістю 30 гривень.

Розпочнеться концерт о 16:00.