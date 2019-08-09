Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:03304

Сумські школярі збиратимуть кошти для онкохворих

20 вересня у Сумах відбудеться благодійний концерт «Даруй добро».

Дадуть його учні школи № 12 в Палаці культури АТ «Сумське НВО».

Усі кошти, виручені від концерту, спрямують на лікування онкохворих.

Охочі відвідати захід і допомогти тим, хто так цього потребує, мають придбати квиток вартістю 30 гривень.

Розпочнеться концерт о 16:00.

Общество Благотворительность Школа № 12

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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