Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05321

Завтра сумські школярі збиратимуть кошти для онкохворих

У п’ятницю , 20 вересня, у Сумах відбудеться благодійний концерт «Даруй добро».

Дадуть його учні школи № 12 в Палаці культури АТ «Сумське НВО».

Усі кошти, виручені від концерту, спрямують на лікування онкохворих.

Охочі відвідати захід і допомогти тим, хто так цього потребує, мають придбати квиток вартістю 30 гривень.

Розпочнеться концерт о 16:00.

Общество Благотворительность Школа № 12

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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