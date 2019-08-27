Завтра сумські школярі збиратимуть кошти для онкохворих

Дадуть його учні школи № 12 в Палаці культури АТ «Сумське НВО».
Усі кошти, виручені від концерту, спрямують на лікування онкохворих.
Охочі відвідати захід і допомогти тим, хто так цього потребує, мають придбати квиток вартістю 30 гривень.
Розпочнеться концерт о 16:00.
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