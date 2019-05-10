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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49298

Богдан Небылица получит 100 тысяч

Освобожденный военнопленный с Сумщины получит единовременную денежную выплату.

Уроженец Шосткинщины Богдан Небылица и другие 34 военнопленных, которые 7 сентября вернулись из России в Украину, получат единовременную денежную выплату размере 100 000 гривен.

 Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Фейсбуке.

«Щойно взяла участь у другому засіданні Кабінету Міністрів України.

Було ухвалено важливе рішення - кожен з 35 звільнених 7 вересня українських громадян отримає одноразову грошову виплату у розмірі 100 тисяч гривень.

Відповідальним у виконанні урядового рішення є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Виплати будуть здійснюватись у встановленому порядку.

Вважаю, що соціальна підтримка нещодавно звільнених військових моряків та політв`язнів та їхніх родин є надзвичайно важливою», - говорится в сообщении.


Общество Богдан Небылица

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