Больничные Маслюка: суд допросил жену зампрокурора Сумщины

Во время заседания слушали свидетелей. В частности, Ивана Дмитренко, который раньше работал водителем областной прокуратуры. По его словам, перед отпуском г-н Маслюк болел, он лично покупал заместителю прокурора лекарства, но в больницу с ним не ездил, пишет sumy.today.
Другой свидетель - жена заместителя прокурора Анжела Маслюк - отметила, что перед отпуском Сергей Маслюк заболел, и она лично возила его в Центральную городскую больницу, где назначили лечение. По ее словам, только через несколько дней они с мужем поехали в запланированный отпуск. О больничном листке ей ничего не известно, она лично его не видела.
Следующее заседание назначили на 10 октября.
Напомним: зампрокурору инкриминируют подделку и использование справки о лечении в стационаре в инфекционном отделении одной из сумских больниц, которую он предоставил по месту работы. Вместо этого Сергей Маслюк отдыхал в апарт-отеле «МарсМарос» в Яремчанском районе Ивано-Франковской области с 7 по 18 августа 2017 года.
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