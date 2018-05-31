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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумском городском совете зарегистрировали местную инициативу

9 сентября в Книге регистрации местных инициатив в городе Сумы зарегистрировано сообщение о создании инициативной группы по вопросу подготовки, оформления и представления в Сумской городской совет проекта решения городского совета «О Фонде финансирования энергоэффективных мероприятий Ассоциаций объединений совладельцев многоквартирных домов».

Об этом сообщили в отделе по организации деятельности совета. Предлагается создание револьверного фонда поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и т.д. города Сумы.

Предполагается, что заложенные при создании фонда средства, предоставленные Cумским городским советом и ОСМД и их ассоциациями, для займов на деятельность по ремонту общего имущества, энергоэффективной модернизации, проведения энергетических обследований, выполнение проектно-конструкторских работ, закупки материалов для ремонта, проведение мероприятий по благоустройству и других мероприятий для ОСМД, ЖК, ЖСК и ЖОК, будут предоставляться на условиях безвозмездной срочной ссуды (без покрытия административных затрат за счет фонда).

Введение такого фонда позволит обеспечить развитие планирования и реализации энергоэффективных мероприятий, осуществляемых ОСМД в г.Сумы, говорится в пояснительной записке.

Посмотреть инициативу можно по ссылке.

Общество ЖКХ Местная инициатива ОСМД

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