В Сумском городском совете зарегистрировали местную инициативу

Об этом сообщили в отделе по организации деятельности совета. Предлагается создание револьверного фонда поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и т.д. города Сумы.
Предполагается, что заложенные при создании фонда средства, предоставленные Cумским городским советом и ОСМД и их ассоциациями, для займов на деятельность по ремонту общего имущества, энергоэффективной модернизации, проведения энергетических обследований, выполнение проектно-конструкторских работ, закупки материалов для ремонта, проведение мероприятий по благоустройству и других мероприятий для ОСМД, ЖК, ЖСК и ЖОК, будут предоставляться на условиях безвозмездной срочной ссуды (без покрытия административных затрат за счет фонда).
Введение такого фонда позволит обеспечить развитие планирования и реализации энергоэффективных мероприятий, осуществляемых ОСМД в г.Сумы, говорится в пояснительной записке.
Посмотреть инициативу можно по ссылке.
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