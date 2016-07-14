Завтра в Сумах пройдет международная украинско-китайская конференция 12 сентября в 9.00 начнется Международная украинско-китайская конференция по развитию внешнеэкономического сотрудничества в сфере предоставления образовательных услуг и научно-технического сотрудничества.

Конференция пройдет в актовом зале Конгресс-центра СумГУ (ул. Покровская, 9/1, 2 этаж).

Для участия в конференции, мультимедийной презентации высших учебных заведений Китая и с целью ознакомления с высшими учебными заведениями нашей области, подписания соглашений о сотрудничестве между сумскими и китайскими университетами Сумы посетит делегация из более 30 человек из провинции Шэньси Китайской Народной Республики.