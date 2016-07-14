Завтра в Сумах пройдет международная украинско-китайская конференция

Конференция пройдет в актовом зале Конгресс-центра СумГУ (ул. Покровская, 9/1, 2 этаж).
Для участия в конференции, мультимедийной презентации высших учебных заведений Китая и с целью ознакомления с высшими учебными заведениями нашей области, подписания соглашений о сотрудничестве между сумскими и китайскими университетами Сумы посетит делегация из более 30 человек из провинции Шэньси Китайской Народной Республики.
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