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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Завтра в Сумах пройдет международная украинско-китайская конференция

12 сентября в 9.00 начнется Международная украинско-китайская конференция по развитию внешнеэкономического сотрудничества в сфере предоставления образовательных услуг и научно-технического сотрудничества.

Конференция пройдет в актовом зале Конгресс-центра СумГУ (ул. Покровская, 9/1, 2 этаж).

Для участия в конференции, мультимедийной презентации высших учебных заведений Китая и с целью ознакомления с высшими учебными заведениями нашей области, подписания соглашений о сотрудничестве между сумскими и китайскими университетами Сумы посетит делегация из более 30 человек из провинции Шэньси Китайской Народной Республики.

Общество КНР Конференция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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