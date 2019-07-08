Сумские троллейбусы снова поехали В 15:40 работа тягловых подстанций восстановлена.

Ремонтная бригада КП «Электроавтотранс» смогла устранить последствия аварии меньше, чем за 4 часа. троллейбусы начали следования по маршрутам, некоторое время будет наблюдаться отклонения от расписания.

Напомним: около полудня сотрудники другого коммунального предприятия во время земляных работ повредили кабель 6 КВт, из-за чего перестали работать две тягловые подстанции, что привело к остановке 9 троллейбусов на маршрутах от Курского проспекта до проспекта Шевченко.