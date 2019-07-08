Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07821

Сумские троллейбусы снова поехали

В 15:40 работа тягловых подстанций восстановлена.

Ремонтная бригада КП «Электроавтотранс» смогла устранить последствия аварии меньше, чем за 4 часа. троллейбусы начали следования по маршрутам, некоторое время будет наблюдаться отклонения от расписания.

Напомним: около полудня сотрудники другого коммунального предприятия во время земляных работ повредили кабель 6 КВт, из-за чего перестали работать две тягловые подстанции, что привело к остановке 9 троллейбусов на маршрутах от Курского проспекта до проспекта Шевченко.

Общество Троллейбусы

По тематике

Сегодня 12:57

В Сумах - транспортный коллапс

По состоянию на 12:30 из-за вывода из строя тягловых подстанций по городу стоят 9 троллейбусов....

В Сумах половина города осталась без троллейбусов
Сегодня 11:54

В Сумах половина города осталась без троллейбусов

В результате проведения земляных работ работниками одного из коммунальных предприятий на участке ул. Леваневского - пр. Шевченко поврежден питающий кабеля...

Сумские троллейбусы не могут проехать через проспект Лушпы из-за потопа (обновлено)
25.07.2019 16:02

Сумские троллейбусы не могут проехать через проспект Лушпы из-за потопа (обновлено)

Об этом сообщили в КП «Электроавтотранс»....

Сегодня новые троллейбусы вышли в первый рейс
23.07.2019 07:40

Сегодня новые троллейбусы вышли в первый рейс

Сегодня, 23 июля, четыре новых троллейбуса выйдут в свои первые рейсы....

08.07.2019 08:55

В Сумах хотят возобновить троллейбусный маршрут № 6

С октября в Сумах возобновят выпуск троллейбусов на маршрут № 6 (Роменская - Центролит)....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.