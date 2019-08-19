В Сумах стартует хоккейный чемпионат

Игры пройдут на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка». В чемпионате в этом сезоне принимают участие пять команд, четыре из них сумские.
Расписание:
13 сентября
14.00 «ИФК СумГПУ» Сумы – «Динамо» Сумы
16.00 «Колос» Борисполь – «СумГУ» Сумы
14 сентября
12.00 МСК «Сумчанка» Сумы – «Колос» Борисполь
14.00 «СумГУ» Сумы - «ИФК СумГПУ» Сумы
15 сентября
10.00 «Динамо» Сумы – «СумГУ» Сумы
12.00 «ИФК СумГПУ» Сумы – МСК «Сумчанка» Сумы
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