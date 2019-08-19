Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:56319

В Сумах стартует хоккейный чемпионат

13-15 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Игры пройдут на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка». В чемпионате в этом сезоне принимают участие пять команд, четыре из них сумские.

Расписание:

13 сентября

14.00 «ИФК СумГПУ» Сумы – «Динамо» Сумы

16.00 «Колос» Борисполь – «СумГУ» Сумы

14 сентября

12.00 МСК «Сумчанка» Сумы – «Колос» Борисполь

14.00 «СумГУ» Сумы - «ИФК СумГПУ» Сумы

15 сентября

10.00 «Динамо» Сумы – «СумГУ» Сумы

12.00 «ИФК СумГПУ» Сумы – МСК «Сумчанка» Сумы

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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