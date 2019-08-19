В Сумах стартует хоккейный чемпионат 13-15 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Игры пройдут на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка». В чемпионате в этом сезоне принимают участие пять команд, четыре из них сумские. Расписание: 13 сентября 14.00 «ИФК СумГПУ» Сумы – «Динамо» Сумы 16.00 «Колос» Борисполь – «СумГУ» Сумы 14 сентября 12.00 МСК «Сумчанка» Сумы – «Колос» Борисполь 14.00 «СумГУ» Сумы - «ИФК СумГПУ» Сумы 15 сентября 10.00 «Динамо» Сумы – «СумГУ» Сумы 12.00 «ИФК СумГПУ» Сумы – МСК «Сумчанка» Сумы