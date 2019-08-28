У Сумах відбудеться практичний тренінг «Основи Digital/Цифрового Маркетингу» До участі запрошуються власники, менеджери та спеціалісти мікро-, малого та середнього бізнесу, які цікавляться або вже займаються просуванням власної продукції шляхом використання цифрових каналів (соцмережі, сайти тощо).

Тренінг проведе Даша Шигаева - цифровий маркетолог з 15-річним досвідом роботи з інтернет-маркетингу: планування та управління понад 300 інтегрованих цифрових маркетингових кампаній для всесвітньовідомих брендів, проекти отримали 7 нагород Effie та багато творчих.

У процесі навчання учасники тренінгу отримають: створену діджитал-маркетинг стратегію для свого бренду/продукту/послуги; інструменти аналізу присутності свого бренду і конкурентів в мережі; створену ієрархію маркетингових та комунікаційних цілей і їх трансформацію у digital завдання; розуміння основних digital каналів, платформ і механік; знання основ процесу веб-розробки, вміння вибрати потрібні елементи для сайту, оцінити його працездатність і сучасність; можливість оцінювати медіа-план на відповідність цілям і ефективність обраних моделей оплати; розуміння основ платного і органічного пошукового маркетингу; уміння оцінити канали за допомогою інструментів аналітики; розуміння, в який бік рухається digital, що обговорюють в Кремнієвій долині і що буде в тренді в Україні в найближчі роки.

Тренінг відбудеться 21-22 вересня у Конгрес-центрі СумДУ (м. Суми, вул. Покровська, 9/1).

Попередня реєстрація обов'язкова: https://form.jotformeu.com/91963453324359.

Контакти: 0504073354, sumy@bisc.org.ua

Додаткова інформація: https://www.facebook.com/events/411011596171289/.

Тренінг організовано Центром інформаційної підтримки бізнесу (ЦІПБ) м. Суми за сприяння ЄБРР у межах ініціативи ЄС EU4Business.