На Сумщине трем убийцам дали по 13 лет К 13 годам лишения свободы осуждены трое лиц, обвиняемых в убийстве своего знакомого.

Прокуратурой поддержано публичное обвинения в отношении трех мужчин, которые, по версии следствия, убили своего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Событие произошло 28 апреля 2016 года в г. Ворожба Белопольского района. Несколько мужчин встретились во дворе частного дома. В гараже рядом их знакомый ремонтировал свой автомобиль. Все присутствующие распивали спиртные напитки. По словам очевидцев, мужчина, который чинил машину, начал наигрывать какое-то музыкальное произведение на синтезаторе, который стоял в гараже. Один из присутствующих попросил его сыграть «Мурку». Тот отказался. Между мужчинами начался конфликт, а затем драка. Мужчина, который ремонтировал авто, скрылся.

Впоследствии со двора пошли и трое обвиняемых. Из их показаний, через некоторое время метрах в 200 от дома они увидели мужчину, который недавно ушел от них. Якобы мужчина начал их оскорблять. Они догнали его и ударили два раза, после чего с места происшествия ушли. При этом пострадавший еще им что-то кричал вслед. Однако уже через несколько минут случайный прохожий нашел на том же месте мужчину без признаков жизни. Согласно заключению экспертизы, 41-летнему потерпевшему было нанесено около 60 ударов.

«По приговору суда первой инстанции трех обвиняемых, 1990, 1984 и в 1986 годов рождения, признали виновными по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц) УК Украины и каждого приговорили к 13 годам лишения свободы», - сообщил прокурор Ахтырской местной прокуратуры Сергей Жмурко.