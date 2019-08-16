На Сумщине аферисты обогатились на 90 тысяч Только за последние сутки на 90 тыс. гривен обогатились мошенники за счет доверчивых жителей Сумщины.

Жертвой злоумышленников стали жители Лебединского и Ахтырского района. В обоих случаях мошенники использовали известную схему: «Ваш родственник стал участником ДТП. Нужны деньги».

Так, в дежурную часть Ахтырского отдела полиции обратилась 72-летняя женщина. И рассказала, что утром ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП. Теперь ей нужны деньги на лечение. Женщина согласилась дать деньги и отдала их неизвестному, назвавшегося коллегой того, кто звонил.

В тот же день с аналогичным заявлением в полицию обратился пенсионер из Лебедина. Он поверил мошеннице, которая в телефонном разговоре назвалась его дочерью и просила деньги для решения вопроса об избежании уголовной ответственности, мол, совершила ДТП. И только после того, как отдал деньги неизвестному, который пришел в его квартиру, заявитель догадался позвонить дочери. Оказалось, что с ней все в порядке.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Полицейские раз предостерегают граждан от опрометчивых шагов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.