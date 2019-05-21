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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45248

Жителя Сумщины, устроившего пожар на нефтескважине, взяли под стражу

По ходатайству Роменской местной прокуратуры подозреваемому, из-за преступных действий которого произошел масштабный пожар, решением суда 10 сентября избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Резонансное событие произошло 7 сентября вблизи с. Анастасовка Роменского района. Тогда в поле на законсервированной скважине Анастасовского месторождения «Ахтырканефтогаза» произошел крупный пожар. Огонь полностью уничтожил автомобиль «КамАЗ», который там находился, и техническое оборудование скважины. Как выяснилось в ходе следствия, пожар возник из-за попытки похищения нефтепродуктов.

«В частности установлено, что злоумышленники приехали к указанному месту на автомобиле «КамАЗ», в кузов которого вмонтирована металлическая емкость объемом 8,1 м³. С помощью врезки они пытались перекачать нефтепродукты в емкость, однако начался пожар», - рассказывает руководитель Роменской местной прокуратуры Владимир Кузченко.

Сотрудники полиции оперативно установили личности злоумышленников и задержали одного из них. Задержанному 43 года, он житель г. Ромны, пока его действия квалифицированы по ч.3 ст.292 (повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов, которое привело к пожару) и ч. 3 ст. 15 / ч. 2 ст. 185 (незаконченное покушение на кражу, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Решается вопрос об объявлении других фигурантов в розыск. За совершенное преступление лицам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Нефтепровод Под стражу

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