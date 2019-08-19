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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 08:44294

На выходных на Сумщине прогнозируют дожди

Подходит к концу метеорологическое лето.

Сегодня и в пятницу, 13 сентября, еще будет сохраняться сухая, теплая погода. На выходных, 14-15 сентября, в Сумской области ожидаются небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Произойдет снижение температуры воздуха до более привычной, как для этого времени года,  - ночью до +11 .. + 16 °С, днем +15 .. + 20 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

Общество Прогноз погоды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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