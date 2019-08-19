На выходных на Сумщине прогнозируют дожди Подходит к концу метеорологическое лето.

Сегодня и в пятницу, 13 сентября, еще будет сохраняться сухая, теплая погода. На выходных, 14-15 сентября, в Сумской области ожидаются небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Произойдет снижение температуры воздуха до более привычной, как для этого времени года, - ночью до +11 .. + 16 °С, днем +15 .. + 20 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.