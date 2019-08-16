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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02257

В Сумах спасли 2 дачи во время ликвидации возгорания сухой растительности

В течение 11 сентября, сотрудники ГСЧС дважды ликвидировали возгорание сухостоя на территории Сумщины.

Первое сообщение поступило в 16:29. В г. Сумы, в районе Прокофьевского моста горели остатки сухой растительности и мусора на площади до 120 кв. м. Учитывая сухую и ветреную погоду, существовала угроза перекидывания огня на два дачных дома. Отделению дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части удалось локализовать возгорание в 17:20, ликвидировать в 18:20 и предотвратить дальнейшее распространение пламени.

Уже в 19:04 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что в г. Шостка по ул. Садовый Бульвар на открытой территории пылает сухая растительность. Как стало известно, горение происходило около трех гаражей, в любой момент огонь мог перекинуться на сооружения. Уже через 4 минуты после вызова отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части приступило к тушению. Пожар удалось локализовать в 19:16, ликвидировать - в 19:20.

По предварительным данным причиной данных пожаров является неосторожное обращение с огнем. Раз предостерегаем граждан быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар

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