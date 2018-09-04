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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:121653

Под Сумами среди леса ведется строительство (видео)

В Барановском урочище ведется строительство в лесу.

Кому оно принадлежит и кто ведет строительство пытались выяснить журналисты UA:СУМИ. Эта местность на публичной кадастровой карте и на карте «Сумского агролесхоза». По словам главного лесничего ГП «Сумской агролесхоз» Виталия Варавина, это участок между землями Гослесхоза и Агролеса.

Эта местность на Барановке в березовой роще. Сам участок расположен в пределах Великочернетчинского сельсовета. Информации о владельце или застройщике здесь нет.

По словам и.о. начальника управления госэкоинспекции в Сумской области Александра Уварова, дело по этому участку ведут работники Управления защиты экономики Нацполиции. Пресс-секретарь департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская телефону сообщила, что в их ведомства нет в производстве такого дела.

В едином реестре судебных решений есть решение Заречного районного суда от 12 августа этого года об аресте документов, изъятых при обыске в «Сумском агролесхозе» в рамках уголовного производства. Речь о возможном незаконном выделении трех земельных участков в частную собственность в пределах этого же Великочернетчинского сельсовета - общей площадью почти 2 гектара в лесу, возле села Ольшанка Сумского района. О Барановском урочище информации нет. Всего в реестре числится 16 уголовных дел по кражам из лесов Агролесхоза и махинациям с его землями. Работники «Агролесхоза» признаны виновными в трех из них. По четырем работникам вынесены обвинительные приговоры с условными сроками наказания. Одному из лесников назначили выплату штрафа в 850 грн, при этом доказано нанесенные убытки на 76 тыс. грн.

Пресс-секретарь главного управления Госгеокадастра области Ольга Гречка телефону сказала, что по заявлению о строительстве на Барановке управлением проводится проверка, о результатах расскажут через неделю.

Право Брановка Незаконное строительство

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