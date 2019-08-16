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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35250

Лидер чемпионата Сумщины вылетел из кубка Украины (видео)

11 сентября прошел ответный матч предварительного раунда кубка Украины по футболу среди аматорских команд.

В Сумах на стадионе «Юбилейный» встречались ФК «LS Group» из Верхней Сыроватки и СК «Полтава». После первой игры, в которой полтавчане учинили разгром гостям со счетом 5:1, в Сумах гости также были сильнее – 3:1.

Так что оба представителя Сумщины на этом этапе выбили из дальнейшей борьбы – раньше оба матча проиграл глуховский «Велетень», уступивший харьковскому «Универ-Динамо» 0:2 и 1:2.

Уже с 1/8 финала старт возьмет вице-чемпион Украины «Виктория» из Николаевки. Ее соперником будет ФК «Скорук» (Тамашевка, Днепропетровская обл.). Первый матч пройдет в гостях 18 сентября.

Спорт Ls Group Кубок Украины по футболу Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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