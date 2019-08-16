Лидер чемпионата Сумщины вылетел из кубка Украины (видео)

В Сумах на стадионе «Юбилейный» встречались ФК «LS Group» из Верхней Сыроватки и СК «Полтава». После первой игры, в которой полтавчане учинили разгром гостям со счетом 5:1, в Сумах гости также были сильнее – 3:1.
Так что оба представителя Сумщины на этом этапе выбили из дальнейшей борьбы – раньше оба матча проиграл глуховский «Велетень», уступивший харьковскому «Универ-Динамо» 0:2 и 1:2.
Уже с 1/8 финала старт возьмет вице-чемпион Украины «Виктория» из Николаевки. Ее соперником будет ФК «Скорук» (Тамашевка, Днепропетровская обл.). Первый матч пройдет в гостях 18 сентября.
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