Лидер чемпионата Сумщины вылетел из кубка Украины (видео) 11 сентября прошел ответный матч предварительного раунда кубка Украины по футболу среди аматорских команд.

В Сумах на стадионе «Юбилейный» встречались ФК «LS Group» из Верхней Сыроватки и СК «Полтава». После первой игры, в которой полтавчане учинили разгром гостям со счетом 5:1, в Сумах гости также были сильнее – 3:1.

Так что оба представителя Сумщины на этом этапе выбили из дальнейшей борьбы – раньше оба матча проиграл глуховский «Велетень», уступивший харьковскому «Универ-Динамо» 0:2 и 1:2.

Уже с 1/8 финала старт возьмет вице-чемпион Украины «Виктория» из Николаевки. Ее соперником будет ФК «Скорук» (Тамашевка, Днепропетровская обл.). Первый матч пройдет в гостях 18 сентября.