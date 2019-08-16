Ромны остались без воды В Ромнах из-за аварии на водопроводе отключили воду во всем городе.

Об этом сообщается на странице Роменского горсовета в Фейсбуке.

«К сведению жителей города, в связи с аварийной ситуацией на трубопроводе по ул. Коржовская (напротив гардинно-тюлевой фабрики) и проводкой ремонтных работ, воду по городу отключено.

Просим с пониманием отнестись к ситуации», - говорится в сообщении.