Ромны остались без воды

Об этом сообщается на странице Роменского горсовета в Фейсбуке.
«К сведению жителей города, в связи с аварийной ситуацией на трубопроводе по ул. Коржовская (напротив гардинно-тюлевой фабрики) и проводкой ремонтных работ, воду по городу отключено.
Просим с пониманием отнестись к ситуации», - говорится в сообщении.
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