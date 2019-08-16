Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с аварией на водопроводной сети диаметром 200 мм по ул. Ковпака, 17 КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов по этой улице.

С 9:00 приостановлено водоснабжение домов № 17, 23, 29, 35, 31/1, 31/2, 33 и 37 по ул. Ковпака. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.