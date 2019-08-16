Сумской водоканал сообщает об отключении воды

С 9:00 приостановлено водоснабжение домов № 17, 23, 29, 35, 31/1, 31/2, 33 и 37 по ул. Ковпака.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
В Ромнах из-за аварии на водопроводе отключили воду во всем городе....
В связи с порывом водосети диаметром 100 мм по ул. Спортивная, 17 КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в с. Нижнее...
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключениb воды 10 сентября....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....