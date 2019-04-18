Сумчан запрошують на вечір українського кіно

Охочих переглянути українські кінострічки чекають о 16:00 в Центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка.
Відвідавши захід, сумчани тим самим приєднаються до відзначення Дня українського кіно, який щорічно припадає на другу суботу вересня.
У Сумах мистецьку акцію, під час якої можна буде переглянути цікаві українські фільми, організовують учасники бібліотечного клубу інтелектуального кіно «Кінодиск» спільно з відділом мистецтв Центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка.
Час
Захід
Ведучий
16-00
16-10
Вступ « Місія українського кіно»
Голова кіноклубу «Кінодиск» журналіст Володимир Пошва
16-10
17-15
Відео-інтерв’ю з режисером Валерієм Балаяном «Творчість на тлі часу».
Перегляд уривків з його документальних фільмів «Родинна справа», «Романс Надіри»
Режисер Валерій Балаян
17-15
18-15
Кіно-досьє «Заборонене українське кіно: три фільми з полиці».
Перегляд фрагментів фільмів
Кінознавець Олександр Гвоздик
18-15
18-30
Стоп-кадр (кава-пауза)
Тетяна Лебідь (відділ мистецтв)
18-30
18-50
Кіно-огляд «Топ–10 сучасних фільмів за мотивами творів української літератури»
Олена Кузьміна, Тетяна Лебідь (відділ мистецтв)
18-50
19-30
Відео-лекція «Сучасне документальне українське кіно».
Перегляд фільмів
Голова кіноклубу «Кінодиск» журналіст Володимир Пошва
19-30
19-40
Стоп-кадр (кава-пауза)
Тетяна Лебідь (відділ мистецтв)
19-40
20-10
Інтерактивна дискусія: «Без цензури? Ненормативна лексика у сучасному національному кінематографі»
Журналіст Олександр Кугук
20-10
21-00
Ретро-дайджест «Експресія танцю в українському кіно»
Музикознавець Ганна Приходько
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