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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:56253

Сумчан запрошують на вечір українського кіно

Сумчан та гостей міста запрошують відвідати «Вечір українського кіно», який відбудеться у суботу, 14 вересня.

Охочих переглянути українські кінострічки чекають о 16:00 в Центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка.

Відвідавши захід, сумчани тим самим приєднаються до відзначення Дня українського кіно, який щорічно припадає на другу суботу вересня.

У Сумах мистецьку акцію, під час якої можна буде переглянути цікаві українські фільми, організовують учасники бібліотечного клубу інтелектуального кіно «Кінодиск» спільно з відділом мистецтв Центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка.

Довідка

Програма заходу

Час

Захід

Ведучий

16-00

16-10

Вступ « Місія українського кіно»

Голова кіноклубу «Кінодиск» журналіст Володимир Пошва

16-10

17-15

Відео-інтерв’ю з режисером Валерієм Балаяном «Творчість на тлі часу».

Перегляд уривків з  його документальних фільмів  «Родинна справа», «Романс Надіри»

Режисер  Валерій Балаян

 

17-15

18-15

Кіно-досьє «Заборонене українське кіно: три фільми з полиці».

Перегляд фрагментів фільмів

Кінознавець  Олександр Гвоздик

18-15

18-30

Стоп-кадр (кава-пауза)

Тетяна Лебідь (відділ мистецтв)

18-30

18-50

Кіно-огляд «Топ–10 сучасних фільмів за мотивами творів української літератури»

Олена Кузьміна, Тетяна Лебідь (відділ мистецтв)

18-50

19-30

Відео-лекція «Сучасне документальне українське кіно».

Перегляд фільмів

Голова кіноклубу «Кінодиск» журналіст Володимир Пошва

19-30

19-40

Стоп-кадр (кава-пауза)

Тетяна Лебідь (відділ мистецтв)

19-40

20-10

Інтерактивна дискусія: «Без цензури? Ненормативна лексика у сучасному національному кінематографі»

Журналіст Олександр Кугук

20-10

21-00

Ретро-дайджест «Експресія танцю в українському кіно»

Музикознавець Ганна Приходько

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