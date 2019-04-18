Сумчан запрошують на вечір українського кіно

Охочих переглянути українські кінострічки чекають о 16:00 в Центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка.

Відвідавши захід, сумчани тим самим приєднаються до відзначення Дня українського кіно, який щорічно припадає на другу суботу вересня.

У Сумах мистецьку акцію, під час якої можна буде переглянути цікаві українські фільми, організовують учасники бібліотечного клубу інтелектуального кіно «Кінодиск» спільно з відділом мистецтв Центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка.