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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04413

В Сумах водительница «Лексуса» прокляла патрульного (видео)

«Как тебя зовут? ... - Александр. Будь ты проклят. Будьте прокляты все полицейские, которые сдирают с людей штрафы. Трижды прокляты. Записывай и передай это всем, а теперь пиши протокол», - это слова водительницы автомобиля Lexus.

Ее остановили патрульные за нарушение ПДД - отсутствие предусмотренного конструкцией транспортного средства левого зеркала заднего вида (п. 31.4.7 ПДД).

Вместо того, чтобы ознакомиться с совершенным правонарушением, женщина сразу проклинает не только сумского патрульного, но и всех полицейских, которые обеспечивают безопасность дорожного движения на улицах и дорогах страны, после чего садится в свое авто.

«Выписывайте протокол - я спешу. И чтобы он тебе на лекарства пошел и всем твоим полицейским», - продолжает гражданка.

При рассмотрении административного производства, женщина подает ходатайство о переносе рассмотрения дела, на которое, конечно же, на следующий день, не является. В соответствии с законодательством материалы рассмотрели без нее, а постановление уже направили по адресу ее проживания.

Право Нарушение ПДД Проклятие
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