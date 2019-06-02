В Сумах водительница «Лексуса» прокляла патрульного (видео)

Ее остановили патрульные за нарушение ПДД - отсутствие предусмотренного конструкцией транспортного средства левого зеркала заднего вида (п. 31.4.7 ПДД).
Вместо того, чтобы ознакомиться с совершенным правонарушением, женщина сразу проклинает не только сумского патрульного, но и всех полицейских, которые обеспечивают безопасность дорожного движения на улицах и дорогах страны, после чего садится в свое авто.
«Выписывайте протокол - я спешу. И чтобы он тебе на лекарства пошел и всем твоим полицейским», - продолжает гражданка.
При рассмотрении административного производства, женщина подает ходатайство о переносе рассмотрения дела, на которое, конечно же, на следующий день, не является. В соответствии с законодательством материалы рассмотрели без нее, а постановление уже направили по адресу ее проживания.
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