В Сумах дали 12 лет за нападение на таксиста и угон авто К 12 годам лишения свободы осужден 20-летний мужчина, ранивший таксиста ножом и завладевший его автомобилем.

Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении 20-летнего парня, который ранил таксиста ножом, после чего завладел его автомобилем и личными вещами.

Происшествие случилось 8 мая 2018 года в г. Ахтырка. Тогда еще 19-летний юноша в 2.41 вызвал такси. Когда приехал автомобиль, пассажир сел на заднее сиденье и сообщил, что его необходимо отвезти в село Лантратовка. Примерно на полпути до места назначения пассажир попросил водителя притормозить. Как только машина остановилась, парень достал нож, одной рукой схватил водителя за голову, а другой ударил водителя ножом в область шеи. Таксисту удалось вырваться из рук нападавшего и убежать. Нападавший сел за руль и уехал с места преступления.

Окровавленного пострадавшего заметил случайный водитель, о чем сообщил в полицию. На поиски нападающего и угнанного авто был поднят весь личный состав райотдела полиции и ориентированы все соседние подразделения. И уже через несколько часов парня задержали. Кроме угона авто, он также успел забрать у потерпевшего мобильный телефон и смартфон.

«Как выяснилось, несмотря на молодой возраст, задержанный уже был осужден к 4 годам лишения свободы за грабеж. Однако он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. В суде он вину свою признал частично. Настаивал, что не собирался наносить водителю ранений, а хотел только напугать ножом, чтобы забрать авто», - рассказал прокурор прокуратуры Сумской области Дмитрий Быченко.

Приговором Заречного районного суда г. Сумы от 11 сентября 2019 года его признали виновным по ч. 2 ст. 15 / п. 6 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство), ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорили к 10 годам лишения свободы. В то же время к указанному приговору суд частично присоединил неотбытое наказание за предыдущее преступление, поэтому его приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.