В Ромнах тушили «автофакел»

11 сентября в 12:14 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля "ZAZ VIDA" по ул. Прокопенко в г. Ромны. О пожаре сообщил владелец, который увидел дым из-под капота автомобиля. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горит моторный отсек автомобиля, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные машины и газобаллонную установку, которая находилась в багажнике.
В 12:18 возгорание локализовали, а в 12:21 - полностью ликвидировали не допустив его дальнейшего распространения.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стало короткое замыкание электросети автомобиля.
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