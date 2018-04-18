Президент уволил экс-нардепа от Сумщины из разведки и назначил замом главы СБУ

Согласно Указу президента от 11 сентября, глава государства уволил Бухарева Владислава Викторовича с должности главы Службы внешней разведки Другим указом Владимир Зеленский назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Напомним: 11 июня президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки нардепа от «Батькивщины» Владислава Бухарева, который выбирался по округу № 162 (Ахытрка).
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