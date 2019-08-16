ЧАО «Монделис Украина» попало в ТОП-200 крупнейших компаний по доходам

Рост объемов производства в 5,85 млрд грн и прибыли на 535 млн грн вывели компанию ЧАО «Монделис Украины» на 173-е место, пишет Тростянец.инфо.
Рейтинг, который подготовил БизнесЦензор, указывает на то, что сырьевая экономика, наибольшие доходы у компаний с госсектора и группы Рината Ахметова, наибольшие прибыли от перепродажи газа и добычи железной руды.
Совокупный доход 200-х крупнейших компаний Украины в 2018 году составил 3,47 млрд грн. Это на 24% больше, чем совокупный доход двух сотен крупнейших компаний Украины в 2017 году.
По официальному курсу НБУ на момент составления рейтинга, это - $ 138,6 млрд.
В Тростянце предстанет перед судом житель одного из сел района, который ночью проник в магазин и похитил оттуда несколько бутылок...
Видео выложил на своей странице в Фейсбуке мэр Тростянца Юрий Бова....
В г. Тростянец состоялось открытие инклюзивного ресурсного центра (ИРЦ) для детей с особыми образовательными потребностями....
Еще в 2018 году депутатский корпус Тростянецкого городского совета обратился к «Укрзаліизниці» с вопросом переименования станции Смородино, ведь это создает...
Леопольд Кениг - петербургский немец, сахарозаводчик, купец первой гильдии, член императорского Вольного экономического общества оставил огромный след в истории Тростянца....