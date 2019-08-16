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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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ЧАО «Монделис Украина» попало в ТОП-200 крупнейших компаний по доходам

Тростянецкая шоколадно-бисквитная фабрика (ЧАО «Монделис Украина») попала в ТОП-200 крупнейших предприятий Украины, которые демонстрируют рост объемов производства и прибыли.

Рост объемов производства в 5,85 млрд грн и прибыли на 535 млн грн вывели компанию ЧАО «Монделис Украины» на 173-е место, пишет Тростянец.инфо.

Рейтинг, который подготовил БизнесЦензор, указывает на то, что сырьевая экономика, наибольшие доходы у компаний с госсектора и группы Рината Ахметова, наибольшие прибыли от перепродажи газа и добычи железной руды.

Совокупный доход 200-х крупнейших компаний Украины в 2018 году составил 3,47 млрд грн. Это на 24% больше, чем совокупный доход двух сотен крупнейших компаний Украины в 2017 году.

По официальному курсу НБУ на момент составления рейтинга, это - $ 138,6 млрд.

Экономика Монделис Украина Тростянец

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