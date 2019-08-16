Сумской вуз вошел в рейтинг исследовательских университетов мира Сумской государственный университет впервые вошел в рейтинг исследовательских университетов мира от Times Higher Education.

11 сентября на Всемирном академическом саммите в Цюрихе рейтинговое агентство Times Higher Education (THE) представило результаты своего флагманского рейтинге THE World University Rankings на 2020 год. Рейтинг оценивает исключительно исследовательские университеты (research-intensive universities) и считается одним из самых авторитетных в мире наряду с Шанхайским рейтингом и рейтингом QS.

Сумской государственный университет впервые вошел в престижный рейтинг и занял второе место среди шести украинских учебных заведений. СумГУ удалось преодолеть существенный проходной барьер по количеству авторитетных научных публикаций за предыдущие 5 лет и продемонстрировать конкурентные результаты по показателям научной деятельности, занимают почти 75% в методологии рейтинга. THE учитывает наукометрические показатели вузов в базе данных Scopus, результаты опроса научного сообщества относительно качества научной деятельности в других университетах, финансовые показатели обеспечения научных исследований и т.п.

Корректность методологии и расчетов рейтинга пидвтерджена одной из самых авторитетных аудиторских компаний мира PricewaterhouseCoopers. Как сообщалось, в этом году СумГУ занял первое место в Украине и вошел в топ-300 вузов мира, согласно другому рейтингу от Times Higher Education - University Impact Rankings, оценивающего так называемую «третью миссию» университетов - уровень его общественно-экономического влияния, пишет сайт вуза.