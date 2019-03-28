Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26150

Экспертами по делу Зайцевой-Дронова занялась полиция

Елена Зайцева и Геннадий Дронов получили по 10 лет тюрьмы за аварию с шестью погибшими на ул. Сумской в Харькове. Среди них и сумчанин Александр Евтеев.

Харьковская полиция будет расследовать действия экспертов по делу о масштабной аварии на ул. Сумской в 2017 году, пишет Газета по-украински.

Добиться этого удалось через суд, сообщила представитель потерпевших Лариса Матвеева в Facebook.

"Подали заявление о возможном совершении преступления экспертами Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз. Те, которые не могли установить состояние Зайцевой. Как и ожидалось, без постановления суда сведения в Единый реестр досудебных расследований никто вносить не собирался. Обратились в суд, получили решение, которым признали противозаконным подобное бездействие, обязали сведения в реестр внести", - написала Матвеева.

Добавила, что до этих экспертов, а также автотехников по делу Елены Зайцевой и Геннадия Дронова было много вопросов как у стороны защиты Дронова, так и у потерпевших и их представителей.

Уголовным делом по экспертах Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса занимается защитник Дронова Сергей Перепелица.

Напомним: ДТП на перекрестке Сумской и переулка Мечникова произошло 18 октября 2017 года. В результате столкновения двух иномарок шесть человек погибли и еще столько же пострадали. 26 февраля этого года Киевский районный суд признал Геннадия Дронова и Алену Зайцеву виновными по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД") и приговорил их к 10 годам лишения свободы. В апелляции водитель авто, которое раздавило 6 человек на тротуаре, просила 5 лет условного срока. Другой осужденный хотел, чтобы его оправдали, ведь виновным в аварии себя не считает. Апелляционный оставил решение суда в силе. Среди жертв – сумчанин Александр Евтеев. Его жена Оксана выжила, а ее сестра Диана – нет.

Право ДТП в Харькове

По тематике

Апелляционный суд оставил без изменений приговор Зайцевой и Дронову за ДТП, в котором погиб сумчанин
14.08.2019 17:33

Апелляционный суд оставил без изменений приговор Зайцевой и Дронову за ДТП, в котором погиб сумчанин

Виновники ДТП получили по 10 лет лишения свободы, а также обязательство уплатить по 500 тыс. грн компенсации семьям потерпевших....

Харьковское ДТП, в котором погиб сумчанин: обращение потерпевших передали в Генпрокуратуру
09.08.2019 10:47

Харьковское ДТП, в котором погиб сумчанин: обращение потерпевших передали в Генпрокуратуру

Потерпевшие вместе со своими адвокатами обратились к Президенту Украины с просьбой наказать виновных в смертельной аварии....

23.05.2019 13:48

Апелляционный суд назначил к рассмотрению дело о ДТП в Харькове, в котором погиб сумчанин

Харьковский апелляционный суд назначил дату рассмотрения уголовного производства по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова....

ДТП на Сумской: против судмедэкспертов открыли уголовное производство
02.05.2019 16:08

ДТП на Сумской: против судмедэкспертов открыли уголовное производство

По данным правоохранителей, сотрудников бюро судебно-медицинских экспертиз подозревают во введении суда в заблуждение....

ДТП на Сумской: Зайцева подала апелляцию
28.03.2019 11:35

ДТП на Сумской: Зайцева подала апелляцию

Осужденная на 10 лет заключения Елена Зайцева сменила адвоката и подала жалобу на приговор суда....

Новости

Экспертами по делу Зайцевой-Дронова занялась полиция
Сегодня 14:26
На Сумщине спасатели достали мужчину из 12-метрового колодца (видео)
Сегодня 14:16
На Сумщине жители села помогли полиции раскрыть скотокрада
Сегодня 13:52
Сумской вуз вошел в рейтинг исследовательских университетов мира
Сегодня 13:46
Тепловики Сумщины задолжали «Нефтегазу» почти 400 млн грн
Сегодня 13:29
На Сумщине из-за сжигания сухой травы загорелся жилой дом
Сегодня 13:08
ЧАО «Монделис Украина» попало в ТОП-200 крупнейших компаний по доходам
Сегодня 12:34
Президент уволил экс-нардепа от Сумщины из разведки и назначил замом главы СБУ
Сегодня 12:07
В Ромнах тушили «автофакел»
Сегодня 12:01
Лидер чемпионата Сумщины вылетел из кубка Украины (видео)
Сегодня 11:35
В Сумах дали 12 лет за нападение на таксиста и угон авто
Сегодня 11:28
На Сумщине полицейские оперативно раскрыли разбойное нападение на братьев
Сегодня 11:11
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.