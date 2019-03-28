Экспертами по делу Зайцевой-Дронова занялась полиция Елена Зайцева и Геннадий Дронов получили по 10 лет тюрьмы за аварию с шестью погибшими на ул. Сумской в Харькове. Среди них и сумчанин Александр Евтеев.

Харьковская полиция будет расследовать действия экспертов по делу о масштабной аварии на ул. Сумской в 2017 году, пишет Газета по-украински.

Добиться этого удалось через суд, сообщила представитель потерпевших Лариса Матвеева в Facebook.

"Подали заявление о возможном совершении преступления экспертами Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз. Те, которые не могли установить состояние Зайцевой. Как и ожидалось, без постановления суда сведения в Единый реестр досудебных расследований никто вносить не собирался. Обратились в суд, получили решение, которым признали противозаконным подобное бездействие, обязали сведения в реестр внести", - написала Матвеева.

Добавила, что до этих экспертов, а также автотехников по делу Елены Зайцевой и Геннадия Дронова было много вопросов как у стороны защиты Дронова, так и у потерпевших и их представителей.

Уголовным делом по экспертах Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса занимается защитник Дронова Сергей Перепелица.

Напомним: ДТП на перекрестке Сумской и переулка Мечникова произошло 18 октября 2017 года. В результате столкновения двух иномарок шесть человек погибли и еще столько же пострадали. 26 февраля этого года Киевский районный суд признал Геннадия Дронова и Алену Зайцеву виновными по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД") и приговорил их к 10 годам лишения свободы. В апелляции водитель авто, которое раздавило 6 человек на тротуаре, просила 5 лет условного срока. Другой осужденный хотел, чтобы его оправдали, ведь виновным в аварии себя не считает. Апелляционный оставил решение суда в силе. Среди жертв – сумчанин Александр Евтеев. Его жена Оксана выжила, а ее сестра Диана – нет.