Міський військкомат запрошує сумчан на службу за контрактом Сумський міський військовий комісаріат розмістив у центрі міста агітаційний намет, де інформує про умови укладання контракту на військову службу в Збройних Силах України.

Разом з представниками військового комісаріату працюють представники десантно-штурмових військ та морської піхоти військово-морських сил ЗСУ. При спілкуванні з містянами вони з власного досвіду розповідають про переваги військової служби у своїх військових частинах.