Міський військкомат запрошує сумчан на службу за контрактом

Разом з представниками військового комісаріату працюють представники десантно-штурмових військ та морської піхоти військово-морських сил ЗСУ. При спілкуванні з містянами вони з власного досвіду розповідають про переваги військової служби у своїх військових частинах.
Військова служба за контрактом надає соціальний пакет до якого входять: безоплатне забезпечення речовим майном, харчування за рахунок держави, безоплатна медична...
В Сумах военнослужащие областного военного комиссариата и боевые медики 58-ой отдельной мотопехотной бригады посетили Сумской государственный университет и Сумской медицинский...
19-20 февраля представители военкомата посетили ряд школ и ПТУ с агитацией воинской службы по контракту....
Об особенностях срочной службы и службы по контракту шла речь во время брифинга в облгосадминистрации....
7 февраля в Сумском городском центре занятости прошел информационный семинар безработных граждан по ориентации на военную службу по контракту....