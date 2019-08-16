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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:52293

На Сумщине жители села помогли полиции раскрыть скотокрада

Злоумышленник с сельского пастбища похитил 8-месячного бычка.

О краже бычка в полицию сообщила его хозяйка. По словам заявительницы, она оставила двух телят на ночь на сельском пастбище рядом с домом, а утром обнаружила исчезновение одного из них.

Проведя ряд розыскных мероприятий, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции выяснили, что той ночью местные жители видели неподалеку автомобиль с прицепом.

«Это вызвало определенные подозрения. По описанию свидетелей мы разыскали и автомобиль, и водителя. И не ошиблись. Бычка мы нашли в его гараже», - комментирует Сергей Забазлаев, начальник Шосткинского отдела полиции

Сам подозреваемый уверял правоохранителей, что когда обнаружил теленка на обочине дороги, решил его забрать с собой, чтобы потом разыскать владельца. Но такие объяснения полицейские ставят под большое сомнение.

Действия мужчины квалифицировали ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». В случае доказательства его вины наказанием за содеянное может стать до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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