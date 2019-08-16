На Сумщине жители села помогли полиции раскрыть скотокрада

О краже бычка в полицию сообщила его хозяйка. По словам заявительницы, она оставила двух телят на ночь на сельском пастбище рядом с домом, а утром обнаружила исчезновение одного из них.
Проведя ряд розыскных мероприятий, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции выяснили, что той ночью местные жители видели неподалеку автомобиль с прицепом.
«Это вызвало определенные подозрения. По описанию свидетелей мы разыскали и автомобиль, и водителя. И не ошиблись. Бычка мы нашли в его гараже», - комментирует Сергей Забазлаев, начальник Шосткинского отдела полиции
Сам подозреваемый уверял правоохранителей, что когда обнаружил теленка на обочине дороги, решил его забрать с собой, чтобы потом разыскать владельца. Но такие объяснения полицейские ставят под большое сомнение.
Действия мужчины квалифицировали ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». В случае доказательства его вины наказанием за содеянное может стать до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Тростянце предстанет перед судом житель одного из сел района, который ночью проник в магазин и похитил оттуда несколько бутылок...
В рамках открытого уголовного производства сумские полицейские задержали одного из членов преступной группы и принимают меры по задержанию его сообщников....
Прокуратурой Полтавской области направлен в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого, который повредил магистральный газоконденсатопровод и пытался похитить почти 35...
Интересовали злоумышленника, который оказался жителем Харьковщины, исключительно спортивные велосипеды....
Мгновенная реакция заявителя помогла патрульным задержать мужчину, вероятно причастного к краже его же денежных средств....