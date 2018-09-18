В Сумском парке будут соревноваться скалолазы

Соревнований пройдут на скалодроме летней эстрады в городском парке им. И.Кожедуба.
Приглашаются все желающие.
Регистрация с 10.00 до 10.30. В 10.30 – открытие соревнований. В 10.45 – начало. 16.30 – закрытие соревнований.
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