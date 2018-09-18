В Сумском парке будут соревноваться скалолазы В воскресенье, 15 сентября, в Сумах пройдет открытое первенство клуба «Абалаковец», посвященное Дню физкультуры и спорта.

Соревнований пройдут на скалодроме летней эстрады в городском парке им. И.Кожедуба. Приглашаются все желающие. Регистрация с 10.00 до 10.30. В 10.30 – открытие соревнований. В 10.45 – начало. 16.30 – закрытие соревнований.