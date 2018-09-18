Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10331

В Сумском парке будут соревноваться скалолазы

В воскресенье, 15 сентября, в Сумах пройдет открытое первенство клуба «Абалаковец», посвященное Дню физкультуры и спорта.

Соревнований пройдут на скалодроме летней эстрады в городском парке им. И.Кожедуба.

Приглашаются все желающие.

Регистрация с 10.00 до 10.30. В 10.30 – открытие соревнований. В 10.45 – начало. 16.30 – закрытие соревнований.

Спорт Скалолазание

По тематике

В Сумах соревновались влюбленные скалолазы
18.02.2019 15:20

В Сумах соревновались влюбленные скалолазы

17 февраля в Сумском Дворце детей и юношества на скалодроме прошла открытое Первенство клуба «Абалаковец» по скалолазанию, посвященное Международному Дню...

Сумские скалолазы отличились в Кременчуге
24.12.2018 09:19

Сумские скалолазы отличились в Кременчуге

В Кременчуге закончились соревнования чемпионата Украины по скалолазанию среди школьников....

Сумские скалолазы отличились на кубке Украины
21.12.2018 13:08

Сумские скалолазы отличились на кубке Украины

14-16 декабря команда клуба «Абалаковец» Сумского дворца детей и юношества приняла участие в соревнования в Харькове...

В Сумах соревновались скалолазы
11.12.2018 12:41

В Сумах соревновались скалолазы

8-9 декабря в Сумском Дворце детей и юношества провели Открытое Первенства клуба «Абалаковец» по скалолазанию, посвященное 100-летию внешкольного образования в...

В Сумах соревновались скалолазы
18.09.2018 09:25

В Сумах соревновались скалолазы

16 сентября на скалолазном стенде в городском парке им. И. Кожедуба прошел открытый чемпионат клуба «Абалаковец» по скалолазанию....

Новости

Завтра в центре Сум ограничат движение транспорта
Сегодня 13:42
На Сумщине нашли «ничейный» автомобиль, лежавший в кювете
Сегодня 13:29
В Сумах на пешеходном переходе чуть не сбили девушку (видно)
Сегодня 13:16
В Роменской колонии у осужденного нашли наркотики
Сегодня 12:52
Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 12-го тура
Сегодня 12:46
Сумские ветераны-самбисты отличились на международном турнире
Сегодня 12:13
Верховная Рада распустила ЦИК: как голосовали сумские нардепы
Сегодня 12:11
На Сумщине спасатели 5 раз ликвидировали возгорание сухой растительности
Сегодня 12:02
В Сумах пройдет кубок Украины по гонкам на квадроциклах
Сегодня 11:29
В Ромнах чуть не сгорела дача
Сегодня 11:25
У Сумах провели круглий стіл до 200-річчя Пантелеймона Куліша
Сегодня 11:15
Под Сумами грузовик загорелся от горящей травы
Сегодня 10:59
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.