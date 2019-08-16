На Сумщине спасатели достали мужчину из 12-метрового колодца (видео)

На место происшествия прибыло отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что в результате падения мужчина 1969 г.р. не получил серьезных травм. Не теряя времени, сотрудники ГСЧС спустили на дно колодца спасательное снаряжение, которое мужчина самостоятельно закрепил на себе, после чего его подняли на поверхность и передали медработникам.
Всего к спасению привлекалось 4 человека личного и одна единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
10 сентября в 7:47 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Металлистов в г....
9 сентября в 19:46 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Прокофьева в г....
5-9 сентября в Конотопе состоялись Всеукраинские открытые соревнования учащейся молодежи (юниоры) по авиамодельному спорту (радиоуправляемые модели)....
8 сентября, в 22:26 к спасателям поступило сообщение, что в г. Конотоп по ул. Серафимовича горит деревянная хозяйственная постройка....
В центре Конотопа, на перекрестке улиц Красной Калины и Александровской столкнулись авто ВАЗ 2114 и BMW на иностранном регистрации под...