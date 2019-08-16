На Сумщине спасатели достали мужчину из 12-метрового колодца (видео) 12 сентября в 3:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в г. Конотоп по ул. Дмитрия Карпенко в воде 12-метрового колодца находится человек.

На место происшествия прибыло отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в результате падения мужчина 1969 г.р. не получил серьезных травм. Не теряя времени, сотрудники ГСЧС спустили на дно колодца спасательное снаряжение, которое мужчина самостоятельно закрепил на себе, после чего его подняли на поверхность и передали медработникам.

Всего к спасению привлекалось 4 человека личного и одна единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.