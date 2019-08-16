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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:16237

На Сумщине спасатели достали мужчину из 12-метрового колодца (видео)

12 сентября в 3:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в г. Конотоп по ул. Дмитрия Карпенко в воде 12-метрового колодца находится человек.

На место происшествия прибыло отделение 12-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в результате падения мужчина 1969 г.р. не получил серьезных травм. Не теряя времени, сотрудники ГСЧС спустили на дно колодца спасательное снаряжение, которое мужчина самостоятельно закрепил на себе, после чего его подняли на поверхность и передали медработникам.

Всего к спасению привлекалось 4 человека личного и одна единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Конотоп Спасатели Упал в колодец

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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