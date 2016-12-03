Сумы «в шоколаде»: для города снова разрабатывают логотип и брендбук за полмиллиона гривен Исполнительный комитет Сумского городского совета провел 4 тендера, общая сумма - 540 000 гривен.

Все они касаются одной тематики, это:

- «Разработка бренд-бука города»

- «Разработка логотипа города и правил его использования»

- «Разработка визуальной концепции бренда города - основная идея бренда и ее визуализация»

- «Разработка коммуникационной концепции бренда города».

Все деньги пойдут в одни «руки». Делом брендирование занимается ООО «Рекламно-производственное объединение «Шоколад». На тендеры, кроме них, никто не пришел, пишет СТС.

Напомним, для Сум в 2016 году уже разрабатывали логотип города, но идея не понравилась большинства горожан.

Сейчас бюджет города в кризисном состоянии, денег не хватает, уверяют в городском совете.