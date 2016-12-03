Сумы «в шоколаде»: для города снова разрабатывают логотип и брендбук за полмиллиона гривен

Все они касаются одной тематики, это:
- «Разработка бренд-бука города»
- «Разработка логотипа города и правил его использования»
- «Разработка визуальной концепции бренда города - основная идея бренда и ее визуализация»
- «Разработка коммуникационной концепции бренда города».
Все деньги пойдут в одни «руки». Делом брендирование занимается ООО «Рекламно-производственное объединение «Шоколад». На тендеры, кроме них, никто не пришел, пишет СТС.
Напомним, для Сум в 2016 году уже разрабатывали логотип города, но идея не понравилась большинства горожан.
Сейчас бюджет города в кризисном состоянии, денег не хватает, уверяют в городском совете.
Мэр Сум Александр Лысенко поинтересовался, почему приостановилась работа по разработке логотипа города....
Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник отдела архитектуры и градостроительства Владимир Ефремов....
Сегодня, 21 декабря, депутаты Сумского горсовета проголосовали за отмену результатов конкурса на логотип города....
Известный украинский журналист-провокатор Роман Винтонив потроллил Сумской горсовет, который недавно утвердил новый логотип города....
Электронная петиция Егора Губенко "Отменить результаты конкурса по разработке логотипа города Сумы и решение Сумского городского совета об утверждении логотипа"...