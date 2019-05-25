Зеленский подарил Богдану Небылице президентские часы

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ. Встреча состоялась в неформальной обстановке на парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.
Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с возвращением на Родину. Отдельно Президент Украины поблагодарил родных захваченных моряков за поддержку, которую они оказывали.
«Они - такие же герои, как и вы. Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали», - сказал Владимир Зеленский, обращаясь к морякам.
Президент подчеркнул, что операция по возврату украинцев из России была сверхсложной. К процессу были привлечены много людей и органов власти, которые слаженно работали над этим вопросом.
«Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», - отметил Глава государства.
Владимир Зеленский сообщил, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья освобожденным морякам в Одессе.
Моряки поблагодарили Президента за возвращение домой, а несколько из них пригласили главу государства на собственные свадьбы.
Также приглашенные поблагодарили Владимира Зеленского за то, что он носил на руках браслеты с именами удерживаемых моряков, ведь это поддерживало внимание к проблеме освобождения украинцев, в частности со стороны СМИ.
Во время встречи Глава государства вручил морякам подарки - президентские часы.
Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.
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