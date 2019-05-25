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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55383

Зеленский подарил Богдану Небылице президентские часы

Сегодня, 12 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими военными моряками, которых удерживали в Российской Федерации, а также с членами их семей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ. Встреча состоялась в неформальной обстановке на парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.

Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с возвращением на Родину. Отдельно Президент Украины поблагодарил родных захваченных моряков за поддержку, которую они оказывали.

«Они - такие же герои, как и вы. Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали», - сказал Владимир Зеленский, обращаясь к морякам.

Президент подчеркнул, что операция по возврату украинцев из России была сверхсложной. К процессу были привлечены много людей и органов власти, которые слаженно работали над этим вопросом.

«Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», - отметил Глава государства.

Владимир Зеленский сообщил, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья освобожденным морякам в Одессе.

Моряки поблагодарили Президента за возвращение домой, а несколько из них пригласили главу государства на собственные свадьбы.

Также приглашенные поблагодарили Владимира Зеленского за то, что он носил на руках браслеты с именами удерживаемых моряков, ведь это поддерживало внимание к проблеме освобождения украинцев, в частности со стороны СМИ.

Во время встречи Глава государства вручил морякам подарки - президентские часы.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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