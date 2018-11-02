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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:141013

Сумской писатель выдержал на Сумском книжном форуме всего 10 минут

Сегодня, 12 сентября, в Сумах проходит так называемый Сумской книжный форум.

Это мероприятие, посвященное Дню города, проходит уже второй год. Но если в прошлом году на него приглашали только писателей, которые выпускались только за бюджетные средства, то теперь пригласили и мастодонтов типа Владислава Ивченко, автора более десятка книг, никак не связанных с бюджетом. Предполагалась даже автограф-сессия, но сам писатель не выдержал пафоса мероприятия и ушел.

Об этом он написал в Фейсбуке.

«Сумський книжковий форум - захід, щоб проставити галочку Витримав 10 хвилин цієї маячні і пішов», - написал писатель.

Общество Владислав Ивченко Книжный форум

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