Сумской писатель выдержал на Сумском книжном форуме всего 10 минут

Это мероприятие, посвященное Дню города, проходит уже второй год. Но если в прошлом году на него приглашали только писателей, которые выпускались только за бюджетные средства, то теперь пригласили и мастодонтов типа Владислава Ивченко, автора более десятка книг, никак не связанных с бюджетом. Предполагалась даже автограф-сессия, но сам писатель не выдержал пафоса мероприятия и ушел.
Об этом он написал в Фейсбуке.
«Сумський книжковий форум - захід, щоб проставити галочку Витримав 10 хвилин цієї маячні і пішов», - написал писатель.
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