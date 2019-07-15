На Сумщине прогнозируют 5-й - самый высокий класс пожарной опасности!

Чтобы этот период прошел без последствий, как для окружающей среды так и людей, надо быть максимально осторожными в обращении с огнем. Спасатели подчеркивают, что запрещается разведение костров в лесах, въезд в них транспорта. Также при 5-м классе предусматривается введение ограничения на посещение населением хвойных насаждений.
Спасатели призывают жителей области с пониманием отнестись к вынужденным запретительным мерам и быть ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности. А при обнаружении признаков пожаров в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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