Сумчан запрошують пройти Курс Вільних Людей

Семінар для тих:
— для кого Герої Української Національної Революції минулого є прикладом для наслідування;
— хто прагне внести свій вклад в розбудову України та захист інтересів української нації;
— для кого націоналізм це щось більше, ніж субкультурна тусовка і можливість пройтися маршем зі смолоскипом;
— хто готовий ставити нетривіальні питання про сучасний націоналізм і готовий шукати відповіді;
— хто має достатньо мужності, щоб не бути простим обивателем, а мислити і діяти інтересами нації;
— хто хоче продовжувати велику справу бандерівців у ХХІ столітті.
Захід пройде в конгрес-центрі СумДУ з 9.30 до 18.30.
Ти активний, прогресивний і знаєш, що зміни стаються не самі по собі?
Тобі від 16 до 25 років?
Хочеш бути двигуном розвитку нації?
Прагнеш розширювати світоглядні горизонти ?
Вже зовсім скоро ти матимеш можливість здійснити всі свої бажання!
Зголошуйся відвідати освітній семінар у Сумах.
Анкета учасника: https://bit.ly/2k38LgL.
Слідкувати за подробицями можна в групі на фейсбуці.
2 та 3 лютого у Сумах проведуть локальний тренінг за програмою «Active Citizens»....
В четверг, 22 марта, работодателей Сум приглашают на семинар-совещание в департамент социальной защиты населения....
Такой семинар пройдет 27 февраля в Сумах....
Целью семинара является поиск путей решения конкретных проблем, существующих в Сумах с привлечением полиции, местных властей и активистов в сфере...
На семинаре, который проходил в Сумской областной клинической больнице, рассматривались проблемные вопросы и риски, которые сегодня возникают в оказании медицинской...