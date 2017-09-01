Сумчан запрошують пройти Курс Вільних Людей 16 листопада у Сумах пройде семінар «Курс Вільних Людей».

Семінар для тих:

— для кого Герої Української Національної Революції минулого є прикладом для наслідування;

— хто прагне внести свій вклад в розбудову України та захист інтересів української нації;

— для кого націоналізм це щось більше, ніж субкультурна тусовка і можливість пройтися маршем зі смолоскипом;

— хто готовий ставити нетривіальні питання про сучасний націоналізм і готовий шукати відповіді;

— хто має достатньо мужності, щоб не бути простим обивателем, а мислити і діяти інтересами нації;

— хто хоче продовжувати велику справу бандерівців у ХХІ столітті.

Захід пройде в конгрес-центрі СумДУ з 9.30 до 18.30.

Ти активний, прогресивний і знаєш, що зміни стаються не самі по собі?

Тобі від 16 до 25 років?

Хочеш бути двигуном розвитку нації?

Прагнеш розширювати світоглядні горизонти ?

Вже зовсім скоро ти матимеш можливість здійснити всі свої бажання!

Зголошуйся відвідати освітній семінар у Сумах.

Анкета учасника: https://bit.ly/2k38LgL.

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