Сумской бюджет может потерять еще 10 миллионов

Кроме того, Минфин поручил Казначейству получить согласие местных финансовых органов на отзыв ранее открытых ассигнований, пишет sumy.today.
Это означает, что у Сумского городского совета могут забрать около 10 млн гривен, которые ранее город получил на свое развитие от правительства. Речь идет о деньгах на капитальный ремонт жилых домов, ремонты и приобретение оборудования в учебные заведения и т.п.
Как сообщил глава планово-бюджетной комиссии Владимир Шилов, сегодня, 12 сентября, в связи с этим комиссия дала протокольное поручение городскому голове немедленно подготовить обращение в Министерство финансов, чтобы субвенция осталась в Сумах. По его словам, такое обращение уже подготовлено и сегодня-завтра должно быть направлено в Минфин.
Напомним: ситуация с городским бюджетом и так не ахти, сейчас недобор составляет 93,8 млн грн, в основном из-за юридического перевода областных предприятий из Сум в районы, куда теперь поступает НДФЛ их работников.
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