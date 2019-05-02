На Сумщине начали сев озимых

По состоянию на 11 сентября, всего посеяно озимых зерновых на площади 11,3 тыс. га, в том числе озимой пшеницы - 10,3 тыс. га, озимой ржи - 1 тыс. га.
Согласно предварительным данным структурных подразделений по вопросам агропромышленного развития районных государственных администраций под урожай 2020 года на Сумщине планируют посеять озимых зерновых культур на площади 172,1 тыс. га (-17 тыс. га к 2018 году), в том числе озимой пшеницы - 165 тыс. га (-16,4 тыс. га), озимой ржи - 5,6 тыс. га (-0,1 тыс. га), озимого ячменя - 1,5 тыс. га (+0,5 тыс. га).
Кроме того аграрии области продолжают сев озимого рапса, которого посеяно на площади 9,7 тыс. га, или 62% прогнозируемых площадей. Посевная площадь озимого рапса ожидается в пределах 15,6 тыс. га, что на 2,5 тыс. га больше по сравнению с 2018 годом.
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